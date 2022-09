Concluso il primo incontro post voto tra Meloni e Salvini: “Collaborazione e unità di intenti”. Rimane il nodo Viminale per Salvini

Pubblicità

Pubblicità



“Grande collaborazione unità di intenti”: è quello che si legge nella nota congiunta di Lega e FdI pubblicata dopo l’incontro durato circa un’ora tra Meloni e Salvini. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia degli italiani, ribandendo il grande senso di responsabilità di questo risultato elettorale.

Durante la riunione, Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione, stabilendo le urgenze e le perplessità del Governo vista soprattutto la realtà emergenziale che sta vivendo l’Italia.

Intanto però, iniziano a circolare i primi nomi per i totoministri, anche se sembra allontanarsi la possibilità per Salvini di ottenere il Viminale. Il leader della Lega, infatti, si rivolge ai social, chiedendo il ritorno di qualcuno che difenda i confini, leggi, forze dell’ordine e sicurezza, facendo chiaramente riferimento a lui, ma FdI continua a non esporsi in modo esplicito sull’argomento.

Pubblicità Pubblicità

Infatti, l’incontro è stato preceduto da un confronto a distanza tra la candidata premier e Salvini secondo molti avrebbe avanzato ricatti alla Meloni con un: “No Viminale no Governo”.

Se niente sembra essere ancora confermato, l’unica notizia certa è l’errore commesso dal Ministro dell’Interno sul conteggio dei parlamentari. Tre le correzioni accertate, anche se si parla di una trentina di casi alla Camera, ne emerge una in particolare. Infatti, tra i beneficati del ricalcolo c’è anche Umberto Bossi il fondatore della Lega.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità