Bartolomeo Carneri: un trentino illustre valorizzato a Vienna

È stato per vent’anni deputato al Parlamento di Vienna, è stato filosofo e scrittore ma sopratutto viene ricordato per aver tradotto in tedesco la Divina Commedia.

Proprio quest’ultimo aspetto è stato al centro della trasferta viennese organizzata dall’Associazione Italia-Austria che presso il Parlamento di Vienna ha promosso un incontro per rendere omaggio a Bartolomeo Carneri, nato a Trento nel 1821 e morto a Maribor nel 1909.

Un trentino illustre che pochi conoscono nonostante la sua opera di traduzione della Divina Commedia rappresenta tutt’oggi un riferimento culturale per l’intera area di lingua tedesca.

Il programma della conferenza ha previsto i saluti introduttivi del Presidente dell’Associazione Italia-Austria, Fabrizio Paternoster, che ha messo in risalto come l’iniziativa viennese rientri in un percorso di approfondimento e valorizzazione di personalità che hanno costituito un elemento di congiunzione tra Italia ed Austria nel campo istituzionale, scientifico, culturale, artistico e sociale.

Sono quindi intervenuti il sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, il presidente del Consiglio Comunale di Trento, Paolo Piccoli (intervenuto in collegamento video causa la concomitanza con impegni istituzionali), il presidente della Società Dante Alighieri di Vienna, Alfred Noe, e la presidente dell’Associazione Austria-Italia di Vienna, Michaela Steinacker.

La figura di Bartolomeo Carneri è stata illustrata dalle due relazioni principali della serata curate da Paola Maria Filippi e Gianfranco Deflorian mentre le conclusioni sono state affidate al segretario generale dell’Associazione Italia-Austria, Giorgio Martini.

Carneri, le cui origini della famiglia sono a Cles, annovera tra i suoi parenti contemporanei il famoso darvinista e biologo Giovanni Canestrini originario di Revò. Di grande rilievo sono state anche le due opere “Darvinismo e moralità” (Sittlichkeit una Darvinismus) e poi “L’uomo moderno” (Der Moderne Mensch).

Carneri riscuote inoltre una straordinaria considerazione da parte della prima donna insignita del premio Nobel per la pace Berta von Sutter. Tra i due si instaura un approfondito e intenso epistolario.

Paola Maria Filippi nel suo intervento ha parlato di Bartolomeo Carneri come uno splendido esempio esempio di intellettuale e politico. La traduzione integrale in tedesco dell’Opera di Dante, fatta dallo studioso trentino in età avanzata, ha la dichiarata volontà di offrire al pubblico di lingua tedesca una trasposizione del grande poema che inducesse realmente alla lettura integrale dello stesso.

Carneri realizza la traduzione per motivi personali e ideali: la madre italiana e più in generale il legame mai dimenticato con la terra d’origine, da un lato, e il radicato convincimento che la letteratura fosse uno strumento molto efficace di conoscenza transnazionale, dall’altro.

Gianfranco Deflorian ha invece illustrato la figura di Bartolomeo Carneri come intellettuale e politico mitteleuropeo affermando che da un punto di vista filosofico Carneri nasce come razionalista convertendosi poi al darvinismo e ritornando a studiare, alla fine della sua vita, i classici medioevali soffermandosi in particolare sulla Divina Commedia. Questo cambiamento di interesse forse lascia intendere il suo ripensamento dello scientismo alla ricerca forse di una spiegazione soprannaturale.

Fu uno studioso che espresse compiutamente la cultura mitteleuropea di quel tempo.

