Avio: in corso i lavori di sistemazione della strada forestale

Il consolidamento del fondo stradale, la posa di nuove canalette di scolo dell’acqua piovana e la sistemazione delle banchine: questo l’intervento in corso da alcuni giorni sulla strada forestale Pian delle Ceneri – Lavacchio, sul Monte Baldo aviense.

L’intervento di sistemazione della strada sterrata rientra nel programma avviato dalla precedente amministrazione comunale di Avio già realizzato nel tratto da malga Trattesoli e Lavacchio. Ora, per completare l’opera, rimaneva il primo tratto che va da Pian delle Ceneri a malga Trattesoli, quello sul quale è al lavoro l’impresa che si è aggiudicata l’intervento per un importo di circa 44.000 euro.

Il materiale per sistemare il fondo stradale viene recuperato dal vicino alveo del torrente Aviana e quindi opportunamente lavorato e sbriciolato in modo da ottenere un materiale adatto per garantire la “tenuta” al passaggio di mezzi agricoli e da trasporto animali e legname.

“L’utilizzo di materiale reperibile in loco assieme alla scelta di materiale ferroso con un trattamento meno impattante rispetto ad altre soluzioni – spiega Alvise Salvetti, vicesindaco nonché assessore a innovazione tecnologica, agricoltura e patrimonio silvo pastorale – rappresentano un’attenzione particolare per il territorio e l’ambiente. Al di là di questo aspetto per la sistemazione della strada abbiamo scelto il periodo post monticazione, quindi con il trasporto a valle del bestiame, in modo che il fondo stradale si assesti completamente per la prossima stagione”.

La strada forestale in questione consente l’accesso ad una vasta zona del Baldo che si affaccia sulla conca di Madonna della Neve ed è contrassegnata da importanti faggete e da ampi pascoli per utilizzati l’allevamento estivo sia bovino che caprino. Una strada che inoltre porta in prossimità dello storico bivacco sul Lavacchio della Sat di Avio.

