Alessia Ambrosi: «Noi lavoriamo per la gente, non ci interessano le poltrone»

Alessia Ambrosi di Fratelli d’ Italia parla di ricostruzione giornalistica inventata e articolo «Fake», riferendosi alle parole scritte da un giornalista (L.P.) sull’Adige di oggi.

Il giornalista si è inventato una possibile ricostruzione che vedrebbe la neo eletta in parlamento Alessia Ambrosi presentarsi come candidata presidente alle prossime provinciali di ottobre 2023.

La deputata smentisce seccamente quanto riportato nell’articolo spiegando: «Di norma non commento le libere e rispettabili ricostruzioni giornalistiche, ma quanto pubblicato oggi sull’Adige in relazione a presunte ipotesi di mia candidatura alla Presidenza della Província, sia per l’autorevolezza della testata, sia per l’evidenza nella titolazione, merita qualche parola. Sincera, franca, trasparente come ho scelto di essere, come è giusto che sia. Abbiamo anzitutto un Presidente cui istituzionalmente dobbiamo tutti rispetto. Ma soprattutto, vedete, non è la mia idea di politica».

Ambrosi spiega che, come ampiamente ripetuto da tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia, le poltrone non interessano e che in questo momento sono più importanti i problemi dei cittadini costretti a lottare contro il caro bollette, una crisi internazionale con gravi ricadute sulla nostra economia e sulle famiglie, il problema cronico della sicurezza e dello spaccio della droga. «I nostri obiettivi sono quelli di aiutare la comunità ad uscire da questa crisi. Il resto non ci interessa» – sottolinea ancora.

«Sono appena stata eletta in Parlamento – aggiunge Ambrosi – dove intendo svolgere con dignità e onore, e coerenza, il mio incarico. Perché abbiamo vinto le elezioni? Perché abbiamo creduto con coerenza nei nostri valori. Le cose si fanno una alla volta, per un principio che deve essere alla base delle azioni, ed è lo stesse principio che ci ha fatto vincere: la serietà. La nostra priorità deve essere stare dalla parte della gente, e lavorare per il bene comune nel migliore dei modi».

