A Folgaria «La lingua batte dove il dente duole»

A molti cittadini di Folgaria non è piaciuta la storia pubblicata ieri, giovedì 29 settembre, sul profilo di Instagram dal sindaco Michael Rech. Oggi sull’Altopiano non si parlava d’altro

Il sindaco di Folgaria portavoce del nuovo soggetto politico «Campobase» di non ancora chiara definizione, e pupillo dell’ex governatore della provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, pubblica un articolo dove viene riportata una gaffe commessa da Michaela Biancofiore in campagna elettorale. Fin qui nulla male e ci mancherebbe.

Poi però il sindaco di Folgaria combina una frittata e una gaffes ancora peggio di quella della Biancofiore.

Ancora in piena trance elettorale ed evidentemente sofferente per la batosta presa dalla sua coalizione applaude ironicamente il 41,45% dei suoi cittadini come per dire: «Guardate chi avete votato, non vi vergognate?»

Un atteggiamento poco responsabile e per nulla imparziale da parte di un Sindaco che dovrebbe rispettare le idee e il voto di tutti, in primis proprio quello dei cittadini della sua comunità.

Il paese di Folgaria è stato uno dei più prolifici per il centro destra che ha conquistato appunto il 41,45% dei consensi a fronte della media del collegio del 36,79%.

Il distacco dalla Conzatti è quasi del 12%, un margine molto ampio per un comune governato dal centro sinistra. Magari il sindaco, da qui forse il suo nervosimo, potrebbe aver pensato che il voto sia stato anche un giudizio sul suo operato.

Un crollo inaspettato per il Sindaco sostenitore del centro sinistra che ha lasciato il posto al nervosismo invece che all’imparzialità che un primo cittadino dovrebbe avere.

E per il caro e simpatico Rech sull’Altopiano i vecchi proverbi nel pomeriggio si sono sprecati fra frasi sibilline e risate di soddisfazione del 41 e passa per cento. I più gettonati? «La lingua batte dove il dente duole», e «Il bue che dice cornuto all’asino».

