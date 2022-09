A Cavareno si impara l’inglese

Pubblicità

Anche quest’anno dall’alta Val di Non si vola nel Regno Unito.

Il Comune di Cavareno ha deciso di riproporre i corsi di inglese livello base (A1/A2) per adulti con un’insegnante certificata Cambridge University.

La proposta è strutturata in 5 lezioni da un’ora e mezza ciascuna, che si terranno una volta in settimana dalle 18 alle 19.30 a partire da lunedì 3 ottobre nella sala del campanile.

Il metodo di apprendimento è intuitivo, scoprendo le funzioni grammaticali attraverso un approccio piacevole e spontaneo.

Ma perché imparare l’inglese? Ecco cinque ottimi motivi: perché è la lingua della comunicazione internazionale; perché offre una nuova prospettiva del mondo; per allenare memoria e concentrazione; per essere più vicini a figli e nipoti; per viaggiare ma anche per accogliere.

Per informazioni e iscrizioni: Stefania Chini 349.7924438; [email protected]

UN’INSEGNANTE QUALIFICATA – Stefania Chini, come detto, è un’insegnante qualificata CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).

Il metodo certificato dall’Università di Cambridge è riconosciuto a livello internazionale per l’insegnamento della lingua inglese, poiché favorisce l’apprendimento attivo e consapevole dello studente.

Le lezioni di inglese sono dinamiche e coinvolgenti: l’insegnante, attraverso proposte di attività mirate, mantiene sempre alta l’attenzione, senza correre il rischio di annoiare.