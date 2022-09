«Venezia millenaria» in scena al Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Tra le numerose iniziative legate alla mostra evento dell’anno “I colori della Serenissima” allestita al Castello del Buonconsiglio e dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino, sabato 1 e domenica 2 ottobre ad ore 17.00 andrà in scena, nella sala ex Marangonerie, lo spettacolo teatrale “Venezia millenaria”, ideato dalla compagnia veneziana Pantakin, con la regia di Michele Modesto Casarin. Ingresso 5 euro.

Per celebrare i mille anni della Serenissima questa compagnia teatrale mette in scena le più note maschere venete. Pantalone è alla ricerca disperata di aiuto che prontamente arriva nei panni del Dottore, seguito a sua volta da Brighella, Colombina e Arlecchino.

Tra canzoni, danze e lazzi tipici della Commedia dell’Arte arriva la risposta: per festeggiare Venezia vengono raccontate le sue storie. Cortigiane, capitani da mar, imperatori, gente comune e storie che viaggiano sul filo delle onde.

Condensare 1600 anni di storia è assai difficile… milleseicento anni in milleseicento ore? No. Minuti? Ancora troppo. Allora, milleseicento anni in milleiseicento secondi, che sono esattamente 26 minuti, ventisei come le lettere dell’alfabeto!

Così comincia questa narrazione avvincente delle storie di Venezia, il cui ordine viene estratto casualmente dal pubblico tramite delle ballotte, come nell’elezione dei dogi. Sullo sfondo, le immagini proiettate di Venezia come non l’avete mai vista mentre l’incedere inesorabile dei secondi tiene il pubblico con il fiato sospeso: riusciranno le maschere a raccontare 1600 anni in 1600 secondi?

Nell’ultima e terza parte gli attori, tolta la maschera di Commedia, raccontano la Venezia di oggi, fatta di momenti bellezza ma anche di spopolamento e acqua alta. Il rito del teatro si conclude con un desiderio per questa città unica nel suo genere. Info: www.trentinospettacoli.it

