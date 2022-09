Torna le settima edizione del Galà della Moda Sotto al Nettuno

Pubblicità

Settima edizione per il Galà della Moda Sotto al Nettuno, la grande sfilata di moda organizzata da Sonia Leonardi e dalla Soleo Show, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento, l’Assessorato alla Cultura con l’Assessore Elisabetta Bozzarelli, con l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Confcommercio e Federmoda.

L’evento si svolgerà venerdì 30 settembre con inizio alle ore 21.00 nella esclusiva ed elegante cornice di Piazza Duomo, la Piazza più bella della città di Trento che diventa per l’occasione un elegante e raffinato salotto.

In passerella troveranno spazio diverse realtà commerciali di Trento e provincia, che hanno deciso di riconfermare la loro presenza proponendo in passerella le novità e tendenze moda delle collezioni autunno-inverno 2022-2023.

Durante lo show vedremo anche alcune coinvolgenti esibizioni artistiche.

Sul palco, a rompere il ghiaccio, sarà la spontaneità, il colore ed il sorriso dei baby modelli dai 18 mesi ai 18.

Anche gli accessori saranno protagonisti della stagione autunno-inverno.

L’allestimento, prevede un’elegante scenografia con un grande videowall, riprese live della sfilata e uno staff di modelle, modelli e performers professionisti che sapranno dare ritmo e originalità alla serata, sfilando, ballando e conquistando il pubblico con esclusive coreografie.

Il tutto sarà curato e valorizzato dalla regia di Sonia Leonardi, che presenterà anche la sfilata: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno, la settima edizione di “MODA SOTTO AL NETTUNO” ed aver concesso una location prestigiosa come Piazza Duomo per un evento che andrà a valorizzare e promuovere oltre al commercio anche il nostro bellissimo centro storico.

La serata, sarà ad ingresso libero, sicuramente sarà adatta ad un pubblico vario e di qualsiasi età e sono previsti numerosi e comodi posti a sedere. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere assieme una serata di grande spettacolo”.

