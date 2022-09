Tamponamento tra auto e bus, 2 feriti lievi

Pubblicità

Pubblicità



Tamponamento ieri nel primo pomeriggio alla rotonda della Bermax a Gardolo all’altezza del bivio che porta a Meano.

Una delle due auto dopo lo scontro è finita fuori strada sulla corsia opposta. Per i conducente per fortuna solo ferite lievi. Problemi invece per il traffico con lunghe code che si sono protratte per ore conm ricadute anche sulla città.

Pubblicità Pubblicità