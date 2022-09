Perdite di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2: si sospettano attacchi mirati da parte di Mosca. Intanto il prezzo del gas sale

Pubblicità

La fuoriuscita di gas dai Gasdotto Nord Stream 1 e 2 sta ribollendo sulla superficie del Mar Baltico. Secondo quanto riporta Ria Novosti l’operatore della rete Nordstramag i danni avvenuti contemporaneamente e in un solo giorno su tre linee sono “senza precedenti”. Non solo, ma la stessa azienda avrebbe dichiarato l’impossibilità di stimare in quanto tempo sarà ripristinata la capacità operativa di sistema di reti del gas.

Per molti, comprese le autorità marittime di Svezia e Danimarca, quanto accaduto sarebbe il risultato di sabotaggi mirati condotti da sottomarini o squadre d’assalto.

Anche Kiev accusa Mosca, classificando la fuga di gas nel Baltico come “un attacco terroristico pianificato da Mosca”. Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino Podolyak che aggiunge: “La fuga di gas su larga scala dal Nord Stream 1 non è altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione contro l’Unione Europea”.

Intanto, la Svezia apre un’inchiesta per sabotaggio e, durante una conferenza stampa la premier svedese Magdalena Andersson ha affermato che la polizia svedese avrebbe aperto una “indagine preliminare per sabotaggio” sul caso Nord Stream. “Lavoriamo assieme alla Danimarca, Norvegia, Germania e Usa. L’Ue è stata informata“, ha concluso.

La Russia risponde con le parole di Dimytri Peskov che rimpalla le accuse: “Si parla di un possibile sabotaggio, chiediamo un’indagine urgente perché l’emergenza sulle linee riguarda la sicurezza energetica dell’intero continente”. Il danni alle tre linee però, si riflettono inevitabilmente anche sulla Piazza di Amsterdam, facendo schizzare il prezzo sopra i 200 euro al megawattora

