Il Comune di Cles forma volontari sull’uso dei defibrillatori

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Cles promuove un corso di formazione dei volontari per l’uso del defibrillatore, nell’ambito del progetto “Cles Comune cardioprotetto”.

Ne parla in conferenza stampa l’Assessore ai lavori pubblici Aldo Dalpiaz: “Nel 2019, in collaborazione con il Corpo Volontari Val di Non, Cles è stato classificato ‘Comune cardioprotetto’, conseguentemente all’installazione di 8 defibrillatori; 5 sono stati installati nel 2019 precisamente in corso Dante, in piazza Fiera, e nelle frazioni di Mechel, Maiano e Caltron, con un costo di € 12.358; nel 2020 sono stati installati i rimanenti 3 nelle case sociali Ex Caseificio in via Tiberio Claudio, Casa Juffman in via Romana, e casa sociale nella frazione di Dres, con un costo di € 6.429. Sul sito del Comune di Cles si può vedere la mappatura ed anche l’esatta posizione, con una fotografia per meglio individuare gli apparecchi”.

Prosegue Dalpiaz: “Nel 2021 in Italia ci sono stati 50mila decessi per arresto cardiaco; in base a ciò abbiamo creato un progetto per istituire un corso sulla defibrillazione precoce BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation – ovvero il supporto di base alle funzioni vitali e la defibrillazione, tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardio-polmonare RCP ed altre manovre a supporto delle funzioni vitali). La sopravvivenza di una persona dipende dalla tempestività dei soccorsi, per questo il defibrillatore può essere fondamentale. A Cles ne abbiamo installati 8, uno circa ogni 1000 abitanti, e da allora abbiamo rilevato 7 decessi in meno all’anno. Il corso avrà una durata complessiva di 5 ore, diviso in due parti di 2,30 ore ciascuna, una teorica ed una pratica, e le date ipotizzate sono il 15 e 16 novembre, l’1 e 2 dicembre, e il 13 e 14 dicembre, sempre in orario serale. Al termine della partecipazione al corso, completamente gratuito, verrà rilasciato un attestato di abilitazione“.

Pubblicità Pubblicità

Il Vicesindaco Massimiliano Girardi specifica che il progetto è iniziato ancora nella precedente amministrazione, con dei sopralluoghi per individuare i punti dove installare gli apparecchi, e sostiene l’importanza e necessità di sensibilizzare e formare la popolazione, confidando in un notevole numero di adesioni.

E’ presente il Presidente del Corpo Volontari Val di Non, Cristian De Zordo: “La nostra associazione opera nel campo dei soccorsi e del trasporto infermi da 40 anni e si occupa anche della formazione di nuovi soccorritori, con la consapevolezza che ogni minuto perso nel rianimare una persona può causare danni cerebrali permanenti. Lo scopo è di informare la popolazione sulla conoscenza di base riguardo alla rianimazione; tutti possono frequentare il corso, perchè chiunque è in grado di utilizzare un defibrillatore; spero che questo messaggio venga recepito e che si presentino parecchi volontari; sono benvenuti anche coloro che fossero già in possesso dell’attestato di abilitazione”.

Spiega Erica Roncato, segretaria generale del Comune di Cles: “Il defibrillatore è una macchina intelligente, rileva le condizioni del paziente e si attiva solo se necessario. Il corso verrà presentato nella serata di venerdì 28 ottobre prossimo in sala Borghesi Bertolla della Biblioteca, nel corso della quale interverrà il Presidente De Zordo ed altri esperti che spiegheranno ai presenti il progetto. Le iscrizioni saranno aperte in comune fino a martedì 25 ottobre telefonando al nr. 0463/662050 o tramite mail [email protected] , ma sarà possibile iscriversi anche durante la serata stessa”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità