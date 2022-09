Furti negozi, denunciati un 27 enne tunisino e una 39 enne italiana

Pubblicità

Nella giornata di ieri un cittadino extracomunitario di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto, perché è si è impossessato, tentando di allontanarsi senza pagare, di generi alimentari presso un supermercato nella zona di piazza Dante.

Lo stesso tunisino è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per le previste pratiche relative all’espulsione.

Sempre nel pomeriggio di ieri, su segnalazione di furto presso un centro commerciale di via del Brennero, gli operatori delle Volanti hanno denunciato una donna che, dopo aver oltrepassato le casse, ha fatto scattare il sistema d’allarme delle barriere d’antitaccheggio.

La donna, una italiana incensurata, è stata prontamente fermata dal personale del negozio in attesa dell’intervento degli agenti di polizia.

La trentanovenne, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato nuovamente di fuggire, ma è stata immediatamente bloccata.

La donna, denunciata per rapina impropria, aveva con sé delle borse in cui aveva nascosto diversi articoli d’abbigliamento, per un valore di oltre mille euro, ed un tronchesino, usato dalla stessa per togliere il sistema antitaccheggio.

