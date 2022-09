Fratelli d’Italia contro la Giunta: verso le dimissioni di Mario Tonina?

Pubblicità

Fratelli d’Italia attende i risultati delle elezioni che li porta ad essere il primo partito in Italia e in Trentino e dopo aver «digerito» di tutto negli ultimi 16 mesi atttacca la giunta Fugatti.

Ad iniziare le danze è il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia, completamente ignorato negli ultimi anni dall’ex amico Fugatti, che in una intervista rilasciata alla Rai chiede che Mario Tonina dia spiegazioni sulla sua candidatura contro la giunta che lo ha eletto.

Da che parte sta Progetto Trentino? Chiede il consigliere del partito della Meloni.

«Va fatta chiarezza – ha spiegato Cia riferendosi alla posizione di Tonina in campagna elettorale – perché quanto successo è di una gravità estrema, che non ha precedenti a mia memoria. Non possiamo far finta di niente come se si trattasse di un banale incidente di percorso».

Mario Tonina dopo il suo dietrofront, imposto a Fugatti da Giorgia Meloni, si è comunque schierato facendo votare i candidati con Svp-Patt contro il centrodestra. Un comportamento ambiguo e contradditorio contro chi gli ha dato fiducia portandono in giunta provinciale.

I fuochi artificiali erano cominciati giù in mattinata in consiglio provinciale quando Claudio Cia ha bloccato insieme alle minoranze la rapida approvazione del disegno di legge per la proroga delle concessioni idroelettriche.

Le accuse nei confronti di Tonina sono gravi: Fratelli d’Italia infatti pensa che l’elaborazione del disegno di legge sia stata curata direttamente dal leader di Progetto Trentino Silvano Grisenti.

Il prossimo passo di Fratelli d’Italia sarà probabilmente quello di chiedere le dimissioni di Mario Tonina che pare ormai lavorare per le minoranze.

Come detto spesso dai vertici del partito della Meloni nessun esponente intende entrare nella giunta o avere qualche carica istituzionale. «A noi le poltrone non interessano – sottolinea Cia – da tempo lavoriamo per cercare di costruire una forte alleanza di centro destra in grado di battere le sinistre alle prossime provinciale di ottobre del 2023. Da questo punto di vista purtroppo Fugatti da mesi è assente e non vuole dialogare. La speranza è che visti i risultati delle elezioni si cominci a fare un percorso unitario anche per il bene della lega che oggi sembra in difficoltà dappertutto».