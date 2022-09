Dopo Claudio Cia anche «Coraggio Italia» chiede chiarimenti a Fugatti

Pubblicità

È una resa dei conti quella che investe il centrodestra trentino uscito vittorioso dalla tornata elettorale di domenica ma tra contraddizioni e incongruenze da parte del governatore Maurizio Fugatti che a 3 giorni dal voto e dal clamoroso crollo della lega non ha ancora fatto nessuna dichiarazione.

L’impatto delle elezioni nazionali sui territori questa volta è stato fortissimo e rischia di cambiare gli equilibri di molte regioni. Nel mirino sono quelle a traino lega che sono state doppiate nei consensi dal partito di Giorgia Meloni.

Ad iniziare le danze era stato ieri il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia, completamente ignorato negli ultimi anni dall’ex amico Fugatti, che in una intervista rilasciata alla Rai ha chiesto che Mario Tonina dia spiegazioni sulla sua candidatura contro la giunta che lo ha eletto.

I fuochi artificiali continuano. Coraggio Italia all’indomani del risultato elettorale che ha visto eletta Senatrice della Repubblica per il Collegio di Rovereto la Vicepresidente del partito Michaela Biancofiore, chiarisce la sua posizione ribadendo la propria collocazione all’interno della coalizione di Centro-Destra Autonomista, la quale governa la Provincia autonoma di Trento a Presidenza Fugatti.

«La partecipazione e collocazione di Coraggio Italia nel centro destra trentino non puo comunque far passare sotto silenzio l’esito di una consultazione che ha radicalmente modificato il quadro politico – scrivono in una nota il coordinatore Provinciale e Consigliere Regionale Ivano Job (nella foto – fuori uscito dalla lega) e il coordinatore Regionale Maurizio Perego – vedendo il partito del Vicepresidente della Giunta schierato pubblicamente contro la coalizione di Centro-Destra e un partito della maggioranza sostanzialmente assente in tutta la campagna elettorale. Questi sono fatti che necessitano di un urgente chiarimento politico, soprattutto in vista della prossime scadenze elettorali».

E ancora: «Coraggio Italia, quindi, chiede formalmente la convocazione di un tavolo di coalizione allargato alla rappresentanza parlamentare per porre le basi di una azione politica coordinata anche per i prossimi mesi, la quale porti il Centro-Destra Autonomista a riconfermarsi la forza

di Governo del Trentino».

