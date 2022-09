Controlli piazza Dante: trovata della droga nascosta, espulso cittadino straniero

Pubblicità

Pubblicità



Nel pomeriggio di ieri e di oggi, personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione e dell’U.P.G.S.P., personale della Polizia Ferroviaria, unitamente ad un’unità cinofila della Questura di Bologna, hanno provveduto ad un accurato controllo, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nella zona della stazione ferroviaria, di piazza Dante e delle aree limitrofe.

Nello specifico, in piazza Dante un cittadino extracomunitario del 1982, pregiudicato ed in regola sul territorio nazionale, è stato sanzionato poiché trovato in possesso di svariati grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Sempre nella stessa piazza, è stato rinvenuto, occultato sotto un cespuglio del giardino, un pacchetto contenente sostanza stupefacente, suddivisa in varie dosi, confezionate in involucri di nylon termosaldato, che, da successivi accertamenti esperiti dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere sostanza stupefacente tipo hashish.

Pubblicità Pubblicità

Nella medesima piazza sono stati sottoposti a controllo altri due cittadini extracomunitari con precedenti di Polizia, e nei confronti di uno di loro si è provveduto all’accompagnamento presso il Centro di Identificazione ed espulsione di Gorizia, poiché è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Sono stati controllati altri cittadini extracomunitari, tra la stazione ferroviaria e piazza della Portella, tutti pregiudicati: uno di questi è stato denunciato perché inottemperante alla misura del foglio di via obbligatorio.

Pubblicità Pubblicità