Benno “figlio di Serie B”, parla un amico della madre Laura Perselli

Adriano Speciale – un impresario agricolo e un amico di vecchia data della madre di Benno, Laura Perselli – ha parlato ieri a Bolzano in occasione del processo in cui il 31 enne è imputato. Speciale è stato l’ultimo testimone della difesa: dal 17 al 19 novembre ci sarà poi l’ultimo atto di questo processo, con la lettura del verdetto.

L’impresario ha dato ieri la sua opinione sulle dinamiche interne della famiglia Neumair. Secondo l’amico di Laura Perselli (con cui l’uomo aveva mantenuto i contatti nonostante il lavoro lo avesse portato lontano da Bolzano) Benno veniva trattato come un figlio secondario, un figlio “di serie B”, mentre la sorella Madè veniva considerata “di serie A”.

Le preferenze che andavano a favore di Madè – confermate anche da altre testimonianze – avrebbero quindi portato Benno ad accumulare anni ed anni di frustrazione e rancore nei confronti dei genitori.

Secondo quanto raccontato da Speciale ai magistrati, l’uomo aveva anche avvisato l’amica in più occasioni: “Ricordati che hai anche un altro figlio, non solo Madè. Dovete accettare che i vostri figli siano diversi. (…) In un’altra circostanza avvisai inoltre Laura di stare attenta quando mi disse che Benno faceva uso di anabolizzanti, perché poteva essere preludio di situazioni pericolose“.

La parte civile ha contestato queste affermazioni, che però vanno a favore di quanto spesso dichiarato – anche nel corso di questo lungo processo – da Benno: in casa non si sentiva compreso, accettato.

Nel mentre, la difesa prosegue il suo lavoro nel dimostrare la seminfermità mentale del 31enne bolzanino (QUI link). Sempre la difesa, ha poi depositato l’atto notarile con cui a dicembre 2021 Benno rinuncia ufficialmente all’eredità dei genitori.

