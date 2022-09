Una giornata di festa per i vigili del fuoco dell’Alto Garda e Ledro

Pubblicità

Quella di ieri – lunedì 26 settembre – è stata una giornata di festa per l’intero distretto dei vigili del fuoco dell’Alto Garda: si è infatti tenuta la consueta cerimonia delle consegne delle benemerenze distrettuali che quest’anno ha avuto come location la sala polivalente del comune di Drena.

Questo momento di festa si è svolto alla presenza delle diverse autorità tra cui il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti; i sindaci dell’Alto Garda e Ledro; varie autorità civili e militari; comandanti e vigili dei vari corpi del distretto (compresi il presidente ed il vice presidente della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari).

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Drena Giovanna Chiarani, affiancato dal comandante del locale corpo dei vigili del fuoco Walter Rosà e dall’ ispettore distrettuale Marco Menegatti.

Il programma della mattinata ha previsto il ritrovo dei vigili e delle autorità nei pressi del campo sportivo ai piedi del castello, con la sfilata ed il ritrovo per la santa messa nella chiesa di San Martino presieduta dal parroco don Stefano Anzelini, a cui è seguita la vera e propria cerimonia nella sala comunale di Drena con poi rinfresco e pranzo.

Durante la cerimonia – dopo il discorso delle diverse autorità intervenute – è seguita la relazione del ispettore distrettuale Marco Menegatti che ha voluto ringraziare tutte le autorità presenti ed i vigili per il grande impegno che danno alle comunità del distretto e non solo.

Menegatti ha ricordato inoltre che quest’anno saranno premiati ben 35 vigili per gli anni trascorsi al servizio delle comunità, con 4 fiamme d’argento, 1 fiamma d’oro e una medaglia d’argento per il lungo comando. Ha poi ringraziato il comandante dei vigili del fuoco locali e i suoi vigili per l’ospitalità.

Nella sua relazione ha ricordato i 474 vigili che, ricoprendo vari gradi e ruoli, fanno parte dei corpi del distretto. Con 294 vigili in servizio attivo, 38 di complemento, 44 membri onorari, 16 vigili sostenitori, e ben 82 vigili allievi. Da sottolineare che nel 2021 abbiamo aumentato di 9 unità i vigili in servizio attivo e di 6 unità i vigili allievi. Importantissimo fattore per il futuro cambio generazionale dei nostri corpi. Menegatti ha poi voluto invitare i corpi che non hanno un gruppo giovanile ad organizzarsi e ad investire sugli allievi.

È stato sottolineato che il numero di interventi nel corso di questi primi nove mesi del 2021 sono 1955 (contro i 2266 dello scorso anno), con un aumento delle ore per uomo a 25099,8 contro le 21475,7 dello scorso anno.

Menegatti ha voluto ricordare i numerosi interventi dei vari corpi in tutto distretto con alcuni casi di interventi che hanno richiesto l’utilizzo di tutti i corpi e non solo: ad esempio, come l’incendio abitazione a Pranzo di Tenno; lo spegnimento dei vari incendi boschivi sul Baldo a Nago; o in Val Vestino nel bresciano, che ha visto impegnati anche i vigili di altri distretti quali Giudicarie, Vallagarina e Trento, e gli altri diversi interventi che hanno eseguito i vigili del fuoco dei corpi del distretto.

Sono state poi ringraziate tutte le persone che collaborano con i vigili del fuoco e anche tutti gli amministratori provinciali e comunali per il sostegno dato all’intero distretto.

A seguire l’elenco dei vigili del fuoco premiati per anzianità di Servizio:

Arco: 15 anni vigile Pederzolli Federico , il Caposquadra Prandi Massimo

, il Caposquadra Dro: 15 anni Capo Squadra Leoni Matteo

Pieve di Ledro: 15 anni vigile Maroni Giacomo

Riva del Garda : 15 anni vigile Peroni Matteo

Arco: 20 anni comandante Bonamico Stefano , vigili, Esposito Giuseppe , Perini Stefano.

vigili, Vice Comandante Zanoni Claudio

Molina di Ledro: vice comandante Dassati Marco , vigile Tamburini Matteo

vice comandante , vigile Riva del Garda : 20 anni vigile Mercadante Saverio , e Zanoni Daniele

Tiarno di Sopra : 20 anni vice comadante Cellana Alessio , vigili Cellana Thomas, Merli Giulio, Merli Romeo

Concei : 25 anni vigile Santi Giulio

Drena : 25 anni Bortolotti Sergio , Michelotti Mirko.

Riva del Garda: 25 anni vicecomandante Spada Massimo

Tiarno di Sotto : 25 anni vigile Leonardi Ivano

Arco: 30 anni vigile Posenato Niko vigile di complemento Tamburini Marco.

vigile di complemento Drena : 30 anni vigile Bortolotti Federico , Capo squadra Rosà Michele , Comandante Rosà Walter

Capo squadra Comandante Riva del Garda: 30 anni Ispettore Menegatti Marco , vigile Miori Massimo, Capo squadra Righi Lorenzo,

vigile Capo squadra Molina di Ledro: 35 anni comandante Maroni Angelo consegnato anche i diploma fiamma d’Argento , e diploma di Lungo Comando 2022 Alto Garda e Ledro.

consegnato anche i diploma fiamma d’Argento , e diploma di Lungo Comando 2022 Alto Garda e Ledro. Riva del Garda: 35 anni vigile Pederzolli Maurizio, e vigile Tonelli Gianfranco con consegna diplomi fiamma d’Argento,

e vigile con consegna diplomi fiamma d’Argento, Tenno: 35 anni vigile di complemento Travaglia Marinella con consegna diploma fiamma d’Argento.

con consegna diploma fiamma d’Argento. Tiarno di Sopra: 40 anni vigile Filippi Michele con consegna diplomi Fiamma d’Argento e Fiamma d’Oro.