Nuovo allarme dalla Bce, Lagarde: “2023 anno difficile, prevediamo nuovi rialzi dei tassi”

“Sarà sicuramente un anno difficile, di cui molto probabilmente il primo trimestre sarà negativo poichè riteniamo che anche il quarto trimestre dell’anno 2022 sarà negativo”: questo è quanto annuncia la Presidente della Banca Centrale Europea (Bce) Christine Lagarde, durante un incontro alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo.

La stessa presidente prevede inoltre, un sostanziale rallentamento dell’attività economica, dovuto principalmente al pericoloso incrocio di quattro fattori: la forte domanda di servizi, l’elevata inflazione, l’elevata incertezza e l’indebolimento della domanda mondiale.

Insomma, le prospettive sembrerebbero oscurarsi anche a causa “dell’ingiustificata guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina che continua a gettare un’ombra sull’Europa”: spiega Lagarde.

E poi ovviamente l’inflazione sempre troppo alta, accompagnata dall’altissima probabilità che rimanga al di sopra dell’obiettivo ancora per un lungo periodo.

L’insieme di questi effetti avrebbe spinto alla decisione: “il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare i tre tassi di interesse chiave della Bce di 75 punti base, in aggiunta all’aumento di 50 punti base annunciato a luglio. Allo stato attuale, prevediamo di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nei prossimi incontri per smorzare la domanda e prevenire il rischio di un persistente spostamento al rialzo delle aspettative di inflazione“: annuncia la Presidente della Bce. Infine, sulla questione gas dice: “Non posso abbassare i prezzi del gas, serve una riforma. Vorrei poter fermare Putin, ma non posso“.

