La patata, prodotto povero della dieta contadina, diventa la “reginetta della festa” a Ronzone

Tre anni di attesa ma ne è valsa la pena: torna a Ronzone in Alta valle di Non, la Festa della Patata, che spegne quest’anno 19 candeline.

Il prezioso frutto della terra diventa il protagonista di questa festa d’autunno, che tra degustazioni, musica dal vivo, mercatino degli hobbisti, visite ai siti culturali del paese e attività per bambini animerà le vie del centro storico il finesettimana del 1° e 2 ottobre.

UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI – Il programma della manifestazione è ricco e diversificato.

Sabato 1° ottobre alle 16.00 la festa si apre con il pomeriggio dedicato ai bambini con lo spettacolo di bolle. Alle 19.00 viene servita la cena con i tipici ‘gnocchi di patate smalzadi’. Dalle 21.00 a intrattenere i presenti sarà la band live di Alta Tensione VasCoverBand e come proseguimento della serata, DJ Alezz alla console.

Domenica 2 ottobre, tutti pronti alle 12 con il pranzo, in cui sarà sempre la patata la protagonista dei piatti in menù.

Bambini e ragazzi, durante tutto il giorno, potranno divertirsi con le novità di quest’anno: il surf meccanico per testare l’equilibrio, i lego giganti per costruzioni coloratissime, l’enorme bersaglio per sfidare gli amici, e la pista di go kart a pedali!

Alle 15.00 presso il tendone lo chef Cristian Bertol si esibirà in uno show cooking, mentre al Giardino della Rosa dalle 14.30 alle 16.30 si potrà ascoltare la musica al piano di Anna Matricardi.

Durante tutta la giornata ci saranno bancarelle con prodotti tipici km 0, hobbisti e mercatino delle pulci e si potrà visitare la chiesa di Sant’Antonio e il Museo di Ronzone.

UNO SGUARDO AL GIARDINO DELLA ROSA – Il Giardino della Rosa si trova a Ronzone, abitato a 1.000 metri di quota affacciato sui verdi prati dell’Alta Valle di Non. Il roseto, formato da 33 aiuole e da 400 metri di pergolato, conta oltre 500 diverse varietà di rose.

Non solo rose comunque: sono state piantate anche 10.000 piantine di erbacee perenni per offrire ai visitatori profumi e colori anche quando le rose non sono ancora fiorite.

Dal 2018 il Giardino fa parte della famiglia dei “Grandi giardini italiani”, il network dei più bei giardini visitabili in Italia; è inoltre un luogo ecologicamente corretto, dove viene applicata una metodologia di conduzione biologica.

Questo sito sarà aperto e visitabile gratuitamente per tutta la durata della festa.

Per maggiori informazioni www.prolocoronzone.it, pagina Facebook Pro Loco Ronzone.