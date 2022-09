«I vecchi devono stare a casa fermi, immobili, e non devono votare». è bufera su Giulia Torelli – IL VIDEO

Pubblicità

Giulia Torelli, aka rockandfiocc, è un’influencer ormai nota per le sue prese di posizione divisive e poco democratiche: questa volta se l’è presa con gli anziani e ha scatenato la furia del web.

Giulia Torelli la blogger parmense spiega su Instagram (qui il video) che gli anziani, i vecchi insomma, meglio si rinchiudano dentro casa a non fare nulla, figuriamoci a votare.

Il video dove la 35enne offende e insulta gli anziani è diventato in queste ore virale. “Ho una cosa da dire, la devo dire, mi spiace”, spiega la Torelli piuttosto inviperita. “Perché i vecchi hanno il diritto di voto, perché?”.

Già, perché, sentiamo. “Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita. Basta, basta votare, non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non sanno cosa stanno facendo”. E fin qui, siamo sullo scontro generazionale.

Pesante, ma nel corso della storia capita. Solo che Torelli continua, e sembra di quelle infermiere perfide delle case di riposo: “I vecchi non devono fare niente tantomeno votare, devono stare in casa, fermi immobili con quelle mani”. Finito? No. “Sono completamente rincoglioniti (i vecchi ndr) con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”.

Invece il patatrac accade eccome. Perché scopriamo che le affermazioni eufemisticamente dubbie sugli anziani parassiti del voto e nella società fanno il paio con un’altra categoria che Torelli non apprezza: gli obesi. Sul suo blog, Rock ‘n’ Fiocc, circa una dozzina d’anni fa, quando ancora era 25enne, eccola prendersela un giorno sì e l’altro pure con “i ciccioni”: c’è la commessa “cicciona senza talento, messa a capo del settore gioielli”, c’è “il bimbo ciccione” a cui non possono andare bene le scarpe da bimbo perché pesa 80 chili, c’è “una delle Kardashian, quella cicciona”. (clicca qui per vedere il video integrale)

