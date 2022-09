Fuori anche Lucia Azzolina la ministra dei banchi a rotelle: non l’ha votata quasi nessuno

Pubblicità

Il completo fallimento del partito democratico si legge anche nelle scelte di candidare Luigi Di Maio e l’ex ministro Azzolina

Di Maio con le sue scelte incongruenti e paradossali ha trascinato nel baratro anche Lucia Azzolina, passata alla storia politica come la “madre” di quegli inutili banchi a rotelle costati un occhio della testa ai contribuenti italiani.

L’azzolina infatti dopo aver speso 461 milioni di euro si era accorta che i banchi con le rotelle erano poco salutari per gli studenti. Per questo furono mandati al macero. Quasi mezzo miliardo di euro buttati nel cesso.

Ma accanto alla fabbricazione di questi banchi che aveva richiesto costi elevati, ulteriori perplessità erano nate a causa della dubbia efficacia sul loro utilizzo.

Per molti infatti le rotelle non solo non rappresentavano uno strumento utile a garantire il distanziamento, ma in caso di terremoti e incendi, non potevano nemmeno essere utilizzati dagli studenti come un eventuale riparo.

Infine, i costi molto elevati per la loro fabbricazione secondo molti potevano essere investiti per gestire altre maggiori priorità della scuola come il reclutamento di più docenti per contenere le classi pollaio o per sanare le carenze dell’edilizia scolastica, spesso priva di servizi fondamentali.

È il giorno dell’addio insomma per l’ex grillina. Si era candidata per la Camera nel collegio uninominale di Siracusa, in tre collegi plurinominali della Sicilia e nel collegio Piemonte 2 – 01. Da qualche parte pensava di spuntarla. Ma invece s’è beccata una batosta enorme in tutti i collegi.

Non è stata eletta ai plurinominali poiché la sua lista non ha superato lo sbarramento. E nemmeno all’uninominale, dove è arrivata terza. Quindi è fuori.

I risultati, nel collegio, sono disastrosi. Giovanni Luca Cannata , per il centrodestra, ha ottenuto il 39,31% arrivando primo. Maria Concetta Di Pietro per i Cinquestelle ha avuto il 33.52%.

Solo terza la Azzolina che – con l’appoggio del centrosinistra – ha rimediato un misero 17,71%, un vero tracollo. Ora l’ex ministra tornerà al lavoro come docente nella sua scuola.

