Elezioni: il bilancio di Ugo Rossi

L’ex presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi, attualmente nel gruppo misto in Consiglio Provinciale, ha tratto un bilancio sulle elezioni nazionali appena passate che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni. (clicca qui per vedere la sua intervista)

In Trentino Fratelli d’Italia è il primo partito con il 25,41% dei consensi. Azione, il partito dell’ex presidente della provincia autonoma di Trento ha raggiunto l’8,35%, percentuale giudicata ottima e superata nell’alleanza di centro sinistra solo da quella del PD (22,22%).

Rossi ha ribadito di non voler ricandidare in quanto è giunta l’ora del rinnovamento. Parlando di rinnovamento ha elogiato il terzo polo unica novità dove all’interno ci sono diversi giovani interessanti e preparati in vista delle prossime elezioni provinciali del 2023. (clicca qui per vedere la sua intervista)

