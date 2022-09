Elezioni 2022, le preferenze politiche in base all’età e al lavoro: l’analisi di SWG

Pubblicità

Se la vittoria delle elezioni politiche è stata conquistata con una netta maggioranza dal Centrodestra, i dati di Swg sottolineano come i giovani siano meno inclini a votarlo, scegliendo maggiormente le formazioni minori. Infatti, secondo l’analisi statistica il voto nella fascia di età 18-34 anni è stata orientata maggiormente verso partiti diversi dal Centrodestra, come PD, Terzo Polo, Movimento Cinque Stelle ed altri che insieme hanno conquistato i più giovani con il 65% dei voti.

Al contrario, Fratelli d’Italia attrae i soggetti di età media (35-54enni), i quali sarebbero anche i più inclini a recarsi alle urne. In questa fascia di età, il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 29% dei voti, contro il 22% dei più giovani. La coalizione del Centro Destra invece arriva al 47%, mentre per i più giovani le preferenze per FI, Lega e FDI uniti si fermano a 35%.

Per quanto riguarda le preferenze di voto rispetto al lavoro, gli autonomi confermano al tendenza a preferire il centro destra in particolare Fratelli d’Italia (32%) e Lega (10%).

La fascia degli operai invece, tende ad astenersi maggiormente rispetto alla media, premiando nel voto soprattutto Lega, Forza Italia e Movimento Cinque Stelle. Al contrario, i pensionati aderiscono alle formazioni maggiori, come PD (21%) e Forza Italia ( 10%).

Infine, la fascia di popolazione in difficoltà economica premia soprattutto la politica del Movimento Cinque Stelle ( 23%), anche se circa il 46% si rifugia nell’astensione.

