Cade e perde conoscenza mentre è in cerca di funghi sul Ceramonte: 65 enne in elicottero al Santa Chiara

Un uomo del 1957 di Trento è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi.

Il 65 enne è stato soccorso dopo essere ruzzolato per una quarantina di metri in un canalone molto ripido in mezzo al bosco mentre stava cercando funghi sul Ceramonte (Bedollo, Altopiano di Pinè), a una quota di circa 1.200 m.s.l.m..

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40 da parte del compagno che era con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si portavano due operatori della Stazione di Pergine e i Vigili del Fuoco.

Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto.

L’uomo, che sbattendo la testa aveva perso temporaneamente conoscenza, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero, insieme al compagno, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

