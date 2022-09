Ala: il primo di ottobre «Palazzi aperti»

Pubblicità

Ala aderisce a palazzi aperti e apre i tesori del suo centro storico. Sabato 1 ottobre sarà una giornata ricca di occasioni per conoscere palazzi e bellezze di Ala, i bambini non potranno perdere la caccia al tesoro animata sulle tracce della produzione del velluto, dal baco alla seta.

Da anni Ala partecipa alla manifestazione “palazzi aperti”: il programma di quest’anno è particolarmente ricco. Sabato 1 ottobre si comincerà con una visita alla Fucina Cortiana, con partenza alle 9.30 da piazza San Giovanni: dopo una camminata di 40 minuti accompagnati dal corpo forestale, si potrà visitare la fucina, un autentico viaggio nel tempo alla scoperta della lavorazione dei metalli di un tempo.

In mattinata si terranno delle visite alla bellissima chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che domina dall’alto la cittadina. Visite dalle 10 alle 12, ogni mezz’ora, a cura dei volontari dell’associazione “Amici della parrocchiale”. Sempre ogni mezz’ora, tra le 10.30 e le 12, si terranno anche delle visite alla chiesetta romanica di San Pietro in Bosco, curate in questo caso dalla Compagnia della Stella. La chiesa si trova poco a sud di Ala, lungo la statale 12.

Nel pomeriggio alle 14.30 visita al centro storico barocco, con partenza da piazza San Giovanni, accompagnati dall’associazione Vellutai (la visita dura un’ora e mezza). Alle 16.15 partirà la caccia al tesoro animata “Un filo di seta”, a palazzo Taddei.

I bambini, accompagnati da una guida di Orto San Marco – Setàp esploreranno sale, corridoi e meandri del palazzo, svelando e scoprendo man mano la trasformazione dal bozzolo di baco a seta ed infine in velluto. Gran finale della giornata tra le 17 e le 18, con la possibilità di entrare nella saletta Borromeo della biblioteca (in via Roma), piccola sala affrescata raramente aperta al pubblico.

La partecipazione agli eventi è sempre gratuita; prenotazioni sul sito palazziapertiala2022.eventbrite.com, per la caccia al tesoro visitrovereto.it. È possibile prenotare anche contattando il servizio attività culturali, telefono 0464 674068, [email protected].

