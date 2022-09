A22, violento schianto tra due mezzi pesanti: un ferito incastrato tra le lamiere

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo pomeriggio di oggi, 27 settembre è scattato l’allarme per un grave incidente in A22, nel tratto tra Ala e Rovereto (Km 170), dove, stando alle prime informazioni, si sarebbero scontrati due mezzi pesanti, lasciando ferita una persona.

Sul posto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il ferito incastrato nell’abitacolo, ma anche per agevolare la macchina dei soccorsi.

Infatti, oltre ai Vigili del fuoco, anche i sanitari, con l’elicottero di Trentino Emergenza che hanno trasportato un uomo di 52 anni al Santa Chiara di Trento in codice rosso. Per consentire la regolare attività dei soccorsi, il traffico in direzione nord è stato interrotto.

Pubblicità Pubblicità