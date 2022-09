Violento scontro tra tre auto: ferite tre persone, grave un 35 enne

Pubblicità

Nella serata di domenica 25 settembre 2022 – pochi minuti dopo le 19:30 all’entrata della galleria a sud di Mezzolombardo, in direzione Val di Non – è stato registrato un incidente stradale piuttosto grave.

A scontrarsi frontalmente sono state due vetture, con una terza auto che – sopraggiungendo – non e riuscita ad evitare l’impatto. A rimanere coinvolti nell’incidente sono state 5 persone: tre uomini (35, 70 e 21 anni) e due donne (25 e 60 anni).

Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi con tre ambulanze e con l’automedica, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Sul posto – per supportare i sanitari e per liberare due feriti rimasti incastrati nelle lamiere di un’auto – sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Mezzolombardo supportati dai colleghi di Nave San Rocco e i permanenti di Trento che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per estrarre i due feriti ed affidarli poi alle cure dei sanitari.

Il più grave risulta essere un 35 enne, che è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni sarebbero gravi.

In ospedale anche due feriti meno gravi – una donna di 60 anni ed un uomo di 70 – mentre gli altri due coinvolti – il 21 enne e la 25 enne – hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

A ricostruire la dinamica ed a raccogliere le varie testimonianze riguardo allo scontro sarà compito dei carabinieri della compagnia di Trento.

