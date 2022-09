Pubblicità

Primi passi verso la realizzazione di un parcheggio interrato in centro a Coredo.

L’amministrazione comunale di Predaia, guidata dalla sindaca Giuliana Cova, ha intenzione di costruire un parcheggio pubblico interrato in corrispondenza del parco Ossanna, con soprastante ricavo di una piccola area gioco per i giovani.

In quest’ottica, nel corso dell’ultima seduta il Consiglio comunale ha portato a termine due passaggi fondamentali per la realizzazione dell’opera: in primis la variante al Piano Regolatore Generale, necessaria per ridefinire il perimetro dell’intervento e per inserire la possibilità di prevedere lievi volumi fuori terra per raccordarsi con il contesto circostante, in secondo luogo l’approvazione in linea tecnica, con astensione del gruppo di minoranza, del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parcheggio interrato con accesso da via IV Novembre.

Entrando maggiormente nei dettagli della proposta, il progetto prevede la realizzazione di una struttura interrata con una trentina di posti auto coperti e la contestuale sistemazione dei parcheggi esterni esistenti, sia nella parte sottostante il parco, sia in quella soprastante, ricavando ulteriori 10 stalli.

Complessivamente, quindi, saranno una quarantina i nuovi posti auto di cui sarà dotato il centro di Coredo, a disposizione di residenti e turisti.

Nella parte sopra il parcheggio interrato verrà poi realizzata un’area sportiva per i giovani con un campo da calcetto in erba sintetica.

Il costo previsto per l’intervento ammonta a 1 milione e 645 mila euro, di cui 1.174.700 euro per lavori e 470.300 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

Una spesa per la quale l’amministrazione comunale punta a ottenere i contributi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ma, trattandosi di un intervento prioritario, nel caso in cui dovesse saltare questo tipo di contributo si cercheranno altre modalità di finanziamento.

