«Serenissima» al Castello del Buonconsiglio, apertura serale della mostra il 29 settembre

Giovedì 29 settembre dalle 18.15 alle 21.00, al Castello del Buonconsiglio, si terrà un’apertura straordinaria della mostra, con interventi cadenzati dei curatori e storici dell’arte per scoprire i segreti della rassegna “I colori della Serenissima”. Ingresso 8 euro.

Giovedì 29 settembre a partire dalle ore 18.15 il museo proporrà un’apertura serale straordinaria nella quale il pubblico sarà guidato e condotto in mostra dai curatori e da alcuni storici dell’arte per scoprire ed apprezzare la rassegna “I colori della Serenissima” dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino.

Ogni venti minuti queste guide d’eccezione si alterneranno per raccontare le storie che si nascondono dietro i quadri, i lori autori, le committenze, i gusti del tempo e alcuni aneddoti che hanno accompagnato la esecuzione di alcuni dipinti.

Si inizierà con Chiara Radice che illustrerà la magnifica pala d’altare di Bernardo Strozzi realizzata per la chiesa di Tiarno di Sopra commissionata dai fratelli Sala, mercanti trentini che vivevano a Venezia. A seguire il curatore della mostra Andrea Tomezzoli interverrà sul dipinto di Alessandro Marchesini dove le allegorie di Giustizia e Pace uniscono Italia e Germania attraverso il commercio e poi sul dipinto scelto come immagine guida della mostra, ovvero la pala d’altare della chiesa di Borgo Valsugana dipinta dal Pittoni.

Denis Ton, curatore della mostra, parlerà del ciclo di tele del Fontebasso realizzate per il principe vescovo e la tela di Paolo Pagani realizzata per la chiesa di Chiusa d’Isarco, Emanuele Principi parlerà del ciclo pittorico realizzato da Simone Brentana per una nobile famiglia trentina, Francesca Jurman parlerà dei due grandi dipinti del Cignaroli raffiguranti le morti di Socrate e Catone, infine Roberto Pancheri e Maddalena Ferrari parleranno dei Guardi, famiglia di pittori di origini trentine che lavorano a Venezia.

Questo il programma: ore 18.15 Chiara Radice I Nostalgia di casa. La pala di Bernardo Strozzi donata alla comunità di Tiarno ore 18.35 Andrea Tomezzoli I Giustizia e Pace sotto il segno di Mercurio ore 19.00 Emanuele Principi I La barba di Dionigi e altre storie: Simone Brentana in scena a Trento ore 19.20 Denis Ton I Una pala per tre principesse. Paolo Pagani a Chiusa ore 19.40 Andrea Tomezzoli I Grazia, potere e devozione nella pala di Pittoni per Borgo Valsugana ore 20.00 Denis Ton I Omaggio al principe vescovo. Il sacrificio di Aronne di Francesco Fontebasso ore 20.20 Francesca Jurman I Che disperazione! La morte di Socrate e Catone nei dipinti di Giambettino Cignaroli ore 20.40 Roberto Pancheri I La ricreazione pittorica: Gian Antonio Guardi davanti ad Andrea Pozzo ore 21.00 Maddalena Ferrari I Siamo alla frutta. L’Ultima cena di Antonio Guardi.

tariffa: 8,00 € info e prenotazioni Servizi educativi del museo 0461 492811 (lun>ven 9-13 14-16)

