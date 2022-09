Il centrodestra conquista l’Italia (44,30%). Fratelli d’Italia primo partito, crolla la lega, tiene il M5s

Pubblicità

Fratelli d’Italia primo partito, Movimento 5 Stelle davanti alla Lega, maggioranza assoluta per il centrodestra in entrambe le camere. Il partito della Meloni doppia la lega in tutte le regioni del nord. Il partito di Salvini insieme a Letta è il grande sconfitto di questa tornata elettorale

La coalizione del centrodestra si attesta al 44,30% mentre quella di centrosinistra non arriva al 26,39%. I dati sono relativi a 56.299 sezioni scrutinate su 61.417.

Il Pd si attesta sotto al 19,40%, il Movimento 5 Stelle è al 15,5%, il Terzo Polo al 7,8%, la Lega al 9%, Forza Italia all’8% e Italexit al 1,9% (che non entrerà in parlamento). Affluenza poco sotto al 64%, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche del 2018(73%).

L’Italia alla fine come ampiamente previsto svolta a destra. Fdi è il primo partito, con oltre il 26,39 % dei voti. Il centrodestra ottiene una maggioranza netta (intorno al 44%) nel nuovo Parlamento. Il centrosinistra si ferma il 26,6% dei voti. Nei collegi uninominali il centro destra ha vinto nell’80% dei casi. I risultati confermano una maggioranza netta sia al Senato che alla Camera.

A dati consolidati, Giorgia Meloni arriva nel quartier generale di Fratelli d’Italia a raccogliere l’ovazione dei suoi: “Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida FdI”. Movimento 5 Stelle supera il 14%, il Terzo Polo si attesta intorno al 7,8%, Italexit ferma a 1,99%.

Il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non è stato rieletto. Quando mancano ormai poche sezioni al risultato definitivo (403 le sezioni scrutinate su 440) nel collegio di Napoli Fuorigrotta 2 per la Camera, ha ottenuto il 24,3% dei voti. Nettamente primo l’ex ministro dell’Ambiente, in lizza per il Movimento 5 Stelle, Sergio Costa, al 40,5%. Terza Maria Rosaria Rossi, in lizza per il centro destra, col 22,2%. Solo quarta la ministra Mara Carfagna, di Azione, al 6,7

