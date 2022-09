Guerra Ucraina, l’America avverte Mosca: “Se la Russia ricorre alle armi atomiche sarà catastrofe”

Pubblicità

Pubblicità



“Se la Russia userà armi atomiche, gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno in modo deciso e le conseguenze per Mosca saranno catastrofiche, lo abbiamo comunicato privatamente ad alatissimi livelli al Cremlino”.

L’avvertimento arriva da Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza statunitense che chiarisce come il riscorso di Putin alle armi nucleari sia una minaccia, soprattutto dopo l’annessione dei territori ucraini alla Russia. Mossa questa che potrebbe permettere al Cremlino di identificare eventuali attacchi contro questi territori, come attacchi al territorio russo.

Intanto Mosca, dopo le misure annunciate la scorsa settimana potrebbe andare avanti nelle sue azioni. Infatti, stando a quanto riportato dal sito indipendente Meduza, probabilmente a partire dal prossimo 28 settembre, gli uomini in età da mobilitazione non potranno uscire dalla Federazione russa. L’anticipazione pesa su quanto sta già succedendo in molte regioni del Paese, dove gli uomini scappano pur di non finire sotto le armi.

Pubblicità Pubblicità

E intanto continuano anche le proteste, dove sono soprattutto le donne a scendere in piazza e contestare le ultime decisioni di Putin, invocando la pace.

Chiaramente, la repressione è stata la reazione alle proteste da parte delle forze armate. Attualmente, in tre giorni sono stati circa 2mila gli arresti, con 799 manifestanti detenuti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità