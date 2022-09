Fratelli d’Italia primo partito anche in Trentino, clamoroso tonfo della lega. Nei collegi finisce 4 a 1 per il centrodestra

Pubblicità

La grande ondata di Fratelli d’Italia si abbatte anche sul Trentino come fu per la Lega nel 2018.

Il partito di Giorgia Meloni conquista il Trentino e diventa il primo partito superando anche il PD raggiungendo il 18,40% in Trentino Alto Adige e circa il 25% solo in Trentino. Numeri incredibili se si pensa che Fratelli d’Italia 5 anni fa aveva raggiunto lo 0,49%.

Va segnalato il tonfo della Lega, che anche se previsto, ha raggiunto termini a dir poco preoccupanti. Il partito di Fugatti in Trentino arriva a mala pena al 11% (in Trentino Alto Adige al 9%).

Per i 5 collegi del Trentino Andrea De Bertoldi conquista il seggio alla camera di Trento con largo margine su Sara Ferrari, come fa Vanessa Cattoi in quel di Rovereto. La loro vittoria non è mai stata messa in dubbio.

Quasi sicura l’entrata in parlamento di Alessia Ambrosi, anche se bisognerà attendere l’ufficialità per le quote proporzionali. Ma il successo del suo partito nella nostra provincia la dovrebbe mettere al coperto da eventuali sorprese. Viene invece compromesso l’eventuale ritorno di Diego Binelli, commissario della lega Trentino in parlamento.

L’unico collegio contendibile nelle previsioni degli addetti ai lavori, il Senato di Trento, viene vinto dal candidato della sinistra Pietro Patton (41,10%) che ha rimontato e superato Martina Loss della Lega. (36,58%) Elena Testor, come ampiamente previsto, vince nel collegio del Senato della Valsugana.

Testa a testa fino all’ultimo voto nel collegio del Senato di Rovereto dove vince al cardiopalma Michaela Biancofiore con una manciata di voti di vantaggio su Donatella Conzatti che durante la notte ha effettuato una grande rimonta che si è fermata a soli 217 voti dalla vittoria.

In Trentino Alto Adige il centrodestra, a pochi seggi dalla fine dello spoglio, raggiunge il 30,94% contro il 25,88% del centrosinistra. Svp + Patt al 24,33%, Calenda al 5,83 e il M5s al 4,73%.

Come detto il Trentino Alto Adige il primo partito è Fratelli d’Italia che raggiunge il 18,40%, secondo partito con il 16,89% dei consensi il PD che in Trentino raggiunge circa il 22%,. La Lega in Trentino Alto Adige all’8,62% viene avvicinata da Sinistra – Verdi e Calenda.

Per quanto riguarda l’astensione rispetto al 2018 è crollata del 10% e a questo punto, visti i risultati, a disertare le urne sono stati i simpatizzanti della sinistra e dei 5 stelle.

Forza Italia raggiunge il 3,7%, Italia sovrana si ferma all’1,49% mentre Italexit all’1,71% ,Vita invece conquista sorprendentememente il 4,48%. Il Patt si assesta intorno al 5%.