Enrico Letta: «Non mi presenterò come candidato al congresso»

Enrico Letta non si dimetterà subito per non lasciare il vuoto prima del congresso di Marzo al quale però non di presenterà come candidato.

Nella conferenza stampa del dopo elezioni, che ha visto il PD sconfitto, Letta quindi non lascierà il partito subito, ma il suo addio è ormai vicino.

Il percorso di Enrico Letta però potrebbe finire prima di marzo, infatti dentro il partito sono in molti a chiederne le dimissioni.

Il pd viene ormai da numerosi rovesci e sconfitte da anni con continui cambiamenti di segretari e questa potrebbe essere la volta del grande cambiamento che secondo molti va fatto subito. Sono in molti a pensare anche che il PD non risolverà i problemi cambiando continuamente segretari, perché deve cambiare l’anima e gli uomini.

A pensarla così è Massimo Cacciari. “Deve dimettersi subito, detto questo, non cambia nulla se saranno dimissioni come quelle degli altri segretari. Serve all’interno del partito una discussione seria e una profonda autocritica, altrimenti diventa come il passaggio da Zingaretti a Letta. Serve una linea chiara dopo troppi anni che non si fa un congresso. E’ chiaro però che un leader che si presenta alla campagna elettorale con una formazione destinata a perdere, in base a una legge elettorale fatta proprio dal Pd, non può che lasciare”.

Secondo il filosofo, “dovrebbe esserci un serio congresso, aperto, come quello che avrebbe voluto fare Zingaretti quando anch’io avevo deciso di sottoscrivere la sua candidatura, poi si è perso per strada. Serve un congresso come quello con cui Occhetto passò dal Pci al Pds, aperto anche a forze culturali esterne al Pd e a movimenti”.

