Denno, muore mentre sta tagliando la legna: la vittima è Franco Berti di 70 anni

Franco Berti, 70enne di Denno, è morto oggi pomeriggio, lunedì 26 settembre, mentre stava tagliando la legna nei pressi della propria abitazione.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. L’uomo era intento nelle operazioni di taglio quando, non si sa se per un malore o per cause accidentali, è rimasto incastrato sotto la spaccalegna, un macchinario da 150 chili circa.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Denno, Taio e Mezzolombardo.

Da Trento si è alzato in volo anche l’elisoccorso, che presto ha raggiunto la Val di Non. Il personale medico, una volta arrivato sul luogo dell’incidente, non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Grande appassionato di musica, Franco Berti era una persona conosciuta a Denno e in bassa Val di Non. Suonava il sax e faceva parte della banda dei Musicanti Nonesi.

