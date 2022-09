Denno: ecco le indicazioni per la raccolta rifiuti dei lavoratori stagionali

Pubblicità

Nei periodi in cui l’attività agricola è svolta con l’ausilio di personale stagionale (in estate per l’attività di dirado e in autunno, come ora, per la raccolta), purtroppo a Denno si registra un notevole incremento dell’abbandono di rifiuti domestici nei cestini pubblici o in zone isolate (strade, scarpate, bosco, campagne, ecc.).

Il che comporta danni per l’ambiente, per l’immagine e il decoro del paese, oltre a un aumento dei costi di gestione del servizio di raccolta, e di conseguenza della tariffa rifiuti a carico di tutti i cittadini.

Per questo l’amministrazione comunale di Denno ha pubblicato un avviso nel quale ricorda che è onere di chi ospita i raccoglitori stagionali mettere loro a disposizione gli appositi bidoncini del secco e dell’umido, oltre a fornire loro le necessarie informazioni e istruzioni in merito al conferimento e alla differenziazione dei rifiuti.

Nell’avviso il Comune rammenta inoltre che abbandonare i rifiuti è comportamento punito dalla legge e che agli Uffici comunali è possibile reperire materiale informativo che può essere d’ausilio per dare le corrette informazioni a tali lavoratori.

L’avviso è disponibile sul sito comunale www.comune.denno.tn.it

