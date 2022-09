Combattere il colosso Meloni con la demagogia: l’illusione del PD e gli isterici alleati

Pubblicità

La sorella d’Italia, come era quasi scontato nelle previsioni degli ultimi due mesi, è quindi Giorgia Meloni, la bionda dagli occhi di ghiaccio che (per ora) ha messo d’accordo non solo tutto il Centrodestra, ma anche una buona parte dell’elettorato moderato e di quello che usa la matita del seggio per calcare, sulla scheda elettorale, un voto di protesta.

Ve la ricorderete certamente la canzone “Malafemmena” del grande Totò, quella strofa “te voglio bene t’odio”, che rappresenta il più famoso ossimoro dell’ultimo secolo: ecco, viene da pensare che la leader di Fratelli d’Italia abbia giocato (chissà se volontariamente oppure no) sull’effetto “Malafemmena”.

Amore e odio, sono i due sentimenti (politici) contrapposti che hanno caratterizzato la campagna elettorale balnerare del dopo Draghi. Amore e odio verso e contro la Giorgia nazionale che, come in un videogioco, ha saputo prendere forza dalle dimostrazioni di “amore“, respingendo al mittente, colpendolo e facendolo cadere, le esternazioni di “odio”.

Alla scontata “pubblicità” positiva degli elogi, Giorgia Meloni, sfruttando al meglio l’effetto “malafemmena“, ha saputo galvanizzare lei stessa e i sondaggi anche (se non soprattutto) di fronte agli attacchi che arrivavano da tutto ciò che era alla propria sinistra.

Il Pd e i propri piccoli ed isterici alleati, si sono illusi di combattere il colosso Meloni con la demagogia di una sinistra che ormai di sinistra non ha più nulla da dire. Hanno urlato al pericolo del Fascismo, di una marcia su Roma 4.0, dell’abbattimento dei diritti civili, se avesse vinto la Meloni; Letta e compagni erano tutti presi nel ribadire un autocompiacimento che, troppo spesso, è sfociato in un vanitoso narcisismo.

Il Terzo Polo centrista del duo Renzi-Calenda, che aveva nel ritorno di Mario Draghi la propria ragione di vita, è stato sbeffeggiato da Draghi stesso, quando quest’ultimo ha dichiarato di non avere più intenzione di governare l’Italia.

C’è da dire che, con lo strapotere di Giorgia Meloni, in Italia quasi non c’è posto per un secondo polo, figuriamoci per un terzo.

Chi sghignazza di fronte a tutto questo è Giuseppe Conte, l’unico che si può dichiarare vincente, pur non avendo vinto. Un mese e mezzo fa si diceva che i pentastellati avrebbero rischiato di non entare in Parlamento, alla fine hanno ottenuto un risultato (per loro) eccellente.

E Giorgia Meloni ha potuto godere dello sfacelo totale degli avversari, di quello parziale degli alleati, della popolarità derivante dall’opposizione a Draghi e del fatto che sia vista come una figura “nuova”, anche se “nuova” non lo è per niente.

In molti vorrebbero la leader di Fratelli d’Italia in versione Margaret Thatcher alla mediterranea; agli italiani però farebbe comodo una premier paragonabile alla casalinga di Voghera, visto che ora c’è il problema gas, luce, bollette e carrello della spesa.<

