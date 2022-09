Porfido: ultimatum alle imprese, lavoratori pronti allo sciopero

Pubblicità

A distanza di due anni dall’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto provinciale del porfido che riguarda 500 lavoratori, gli operai sono pronti allo sciopero.

Se da parte delle imprese del porfido non daranno risposte concrete alle richieste delle maestranze scatterà la protesta. La trattativa – precisano i sindacati Fillea Cgil e Filca Cisl – si è bloccata sull’aumento salariale.

A fronte di un incremento di 150 euro lordi per tutti proposto dai sindacati, le aziende hanno messo sul tavolo appena 25 euro lordi al mese, cioè tra 80 centesimi e un euro al giorno di aumento per la mensa e 20 centesimi di aumento sull’indennità giornaliera per il trasporto.

A queste cifre “ridicole” si sommerebbe l’aumento di 11 centesimi al quintale per la produzione del cottimo.

“Poco più di una mancetta – commentano i sindacati che stanno seguendo il tavolo contrattuale. Questi sono lavoratori che ogni giorno svolgono un lavoro pesantissimo, movimentando quintali di porfido e operano in condizioni spesso estreme. La proposta delle aziende è irricevibile e non è dignitosa”.

Sforzo e fatica chiesti ai lavoratori per scavare, segare, spaccare pietre di porfido spesso senza acqua potabile, senza bagni, anche con temperature di meno 7° d’inverno e sopra i 35° d’estate sono enormi e non è adeguatamente riconosciuti. “Il rinnovo contrattuale doveva essere l’occasione per valorizzare una forza lavoro che opera nel settore anche da più di trent’anni, che ha un’età media elevata e che ha maturato una professionalità che andrebbe riconosciuta. Invece che puntare sulla qualità del lavoro con il cottimo le imprese vogliono ancora una volta chiedere più quantità. A lavoratori che sono già tiratissimi”, insistono i due sindacati.

Senza dimenticare che solo una parte di operai avrebbe la possibilità di accedere all’aumento legato al cottimo.

Per tutte queste ragioni, dunque, se martedì prossimo le imprese non arriveranno al confronto con il sindacato con proposte concrete e accettabili, dunque, sarà sciopero.

L’ultimatum è il prossimo 27 settembre quando Fillea Cgil e Filca Cisl incontreranno ancora una volta le rappresentanze datoriali.