Gas, tra il 2023 e il 2025 la Russia prevede un taglio dell’export pari al 40%: decisione definitiva in base ai futuri rapporti con l’Occidente

A quanto pare, oltre al minaccioso discorso alla nazione di Putin, dalla Russia arrivano nuove preoccupanti notizie. Infatti, la Federazione avrebbe previsto di ridurre l’export di gas attraverso i suoi gasdotti del 40%, portando le forniture a 125,1 miliardi di metri cubi, nel periodo 2023-2025.

Questo, mentre nel 2022 le consegne si fermeranno a 142 miliardi. La notizia viene rivelata dalla bozza del piano triennale di Gazprom, già consultata dall’agenzia Bloomberg.

Un taglio delle forniture che sembra essere destinato a colpire soprattutto l’Europa, come principale mercato di Mosca prima della guerra in Ucraina, ma forse anche per le rigide posizioni prese fino ad ora nei confronti delle azioni russe.

Nonostante quanto riportato in bozza, molto probabilmente Gazprom deciderà sulle forniture anche in base alle condizioni di mercato e ai futuri rapporti con l’Occidente, soprattutto rispetto alle opinioni sull’invasione russa in Ucraina.