Elezioni, nessun astensionismo: alle ore 12.00 in Italia ha votato il 19,10%, in Trentino il 19,63%

Alle ore 12.00 di oggi in Italia ha votato il 19,10 % degli aventi diritto. Nel 2018 alle 12.00 aveva votato il 19,32 %.

In Trentino Alto Adige il primo rilevamento alle 12.00 conferma l’affluenza in leggera flessione rispetto al 2018. Ad ora infatti in provincia di Trento hanno votato il 19,63%. Nel 2018 alla stessa ora l’affluenza era stata del 21,32%. Nella provincia di Bolzano hanno votato il 18,13%, 5 anni fa erano stati il 18,39%.

Per ora quindi il tanto temuto fenomeno dell’astensione non si è verificato e i dati coincidono con quelli di 5 anni fa. A Trento e in tutta l’Italia dopo mezzogiorno vengono segnalate lunghe code in quasi tutti i seggi.

A Pieve e Cinte Tesino, sagron Mis e Castel Condino dove si è votato di più, a Palù del Fersina invece ha votato solo il 6,8%. A Trento ha votato il 21,04% degli elettori, a Rovereto del 19,25% a Pergine del 20,34%.

Nella nostra regione si vota complessivamente in 282 comuni, 116 della provincia di Bolzano e 166 in quella di Trento.

Sono circa 800.000 gli aventi diritto al voto in Regione, ovvero 417.154 in Provincia di Trento e 388.356 in Provincia di Bolzano. In Italia gli aventi diritto sono 46.127.514. Le regioni dove alle 12.00 si era votato di più sono Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

