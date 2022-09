Cade da una scala a Segno, elitrasportato al santa Chiara

Pubblicità

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre, intorno alle 15:30 in valle di Non nel comune di Predaia nella frazione Segno.

Dalle prime informazioni raccolte, un uomo era impegnato a svolgere alcuni lavori nei pressi della propria abitazione su una scala, quando si è sbilanciato finendo per cadere rovinosamente a terra da alcuni metri battendo la testa. Dopo le prime cure, i sanitari giunti sul posto hanno allertato l’elisoccorso che in pochi minuti ha raggiunto la val di Non atterrando in un prato nelle vicinanze dell’abitato guidati dalle squadre dei vigili del fuoco di Taio.

Dopo essere stato stabilizzato il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara a Trento per ricevere le cure del caso. Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles.

