Squadra mobile al lavoro: trovata la cocaina nel parco giochi e 4 tunisini denunciati per spaccio

Nella mattinata di giovedì scorso, personale della Squadra Mobile, unitamente ad un’unità cinofila della Questura di Padova, ha provveduto ad un accurato controllo, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nella zona del centro cittadino.

Nello specifico, in una fioriera, ubicata nei pressi di un parco giochi, è stato rinvenuto un involucro in nylon di colore giallo, contenente svariati grammi di una sostanza solida di colore bianco, verosimilmente stupefacente del tipo “cocaina”.

Nel pomeriggio del medesimo giorno sono stati deferiti, in stato di libertà, tre cittadini tunisini, rispettivamente del 1983, 19895 e 1997, trovati in possesso varie dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e della somma in contanti di 510 euro.

E’ stata effettuata successivamente perquisizione presso l’abitazione degli indagati, sita nel quartiere “Clarina”, dove è stato rinvenuto un ulteriore involucro di sostanza stupefacente dalle caratteristiche della cocaina contenente decine di dosi già confezionate e altro denaro contante, pari a complessivi altri 1.990,00 euro suddiviso in mazzette.

Mentre nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Santa Maria Maggiore, personale della Squadra Mobile, unitamente ad un’unità cinofila della Questura di Padova, ha sottoposto al controllo un cittadino tunisino, trovato in possesso svariati grammi di hashish.

Dopo essere stato denunciato, lo stesso è stato portato, vista l’irregolarità sul territorio nazionale, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per le previste pratiche relative all’espulsione.

Negli ultimi due mesi, la Questura di Trento, nel corso di numerosi e mirati servizi, ha potuto emettere 24 provvedimenti di espulsione, 2 provvedimenti di partenza volontaria, 19 ordini di lasciare il territorio nazionale e 5 accompagnamenti al C.P.R. per la successiva espulsione verso i Paesi di origine.

