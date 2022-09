Ruba un cellulare ma viene individuato tramite il gps, denunciato ed espulso un 30 enne tunisino

Pubblicità

Nella tarda serata di giovedì, la Polizia di Stato è intervenuta in centro città, a seguito di chiamata al 112 NUE, di un cittadino che lamentava il furto, appena subito, del proprio cellulare, lasciato imprudentemente sul sedile del furgone, mentre era impegnato a lavorare per il rifacimento della segnaletica stradale.

Il sistema di geo-localizzazione dell’apparecchio ha permesso alla vittima di individuare con precisione l’area entro la quale poteva trovarsi il cellulare, comunicandolo tale risultato alla Sala Operativa della Questura perché lo aiutassero a ritrovare il maltolto.

Pertanto, gli equipaggi della Squadra Volante, prontamente intervenuti, hanno perlustrato la zona indicata, dove hanno individuato un gruppetto di persone che si aggirava con fare circospetto.

Da un sommario controllo, gli operatori hanno subito rinvenuto il cellulare nella tasca di un trentenne tunisino che non sapeva dimostrare la proprietà dell’apparecchio.

Nel frattempo la vittima, raggiunti gli agenti di polizia, ha prontamente riconosciuto il cellulare e ha inserito il PIN di sblocco dimostrandone inconfutabilmente l’appartenenza.

Il tunisino, sprovvisto di documenti di identità, è stato immediatamente portato all’Ufficio Immigrazione della Questura per gli ulteriori accertamenti. Denunciato per furto aggravato e verificata l’irregolarità sul territorio nazionale, è stato accompagnato al C.P.R. di Gradisca per la successiva espulsione.

