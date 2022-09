Piazza Dante: due stranieri aggrediscono una guardia giurata

Pubblicità

L’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri alle 17.30 sul marciapiede di fronte alla basilica di san Lorenzo, di fronte a Piazza Dante, sotto gli occhi di alcuni testimoni e a pochi metri da uno degli eventi più importanti del festival dello sport.

Due stranieri dopo essere stati ripresi per alcuni comportamenti ben al di sopra delle righe, per futili motivi hanno aggredito una guardia giurata armata davanti a molti passanti e famiglie con i figli in attesa di assistere agli eventi del festival dello sport.

Lo scontro è cominciato prima con le parole e le minacce di morte per poi purtroppo degenerare. Quando la guardia giurata ha preso il cellulare in mano per chiamare le forze dell’ordine è stato colpito alla schiena da uno dei due.

Con abilità per fortuna è riuscito a schivare gli altri colpi e ad allertare la Polizia di Stato che è intervenuta prontamente sul posto. I due nel frattempo si erano però dileguati correndo verso il palazzo della provincia.

Il referto dei medici del pronto soccorso dell’ospedale santa Chiara di Trento ha indicato 3 giorni di prognosi. Alla guardia giurata alla fine è andata anche bene, poteva infatti succedere di peggio.

Uno dei due aggressori – raccontano i testimoni che hanno assistito all’aggressione – era visibilmente alterato probabilmente dall’alcool e dalla droga.

Il tutto è stato audio e video registrato dalle telecamere di Trentino Trasporti e quindi verbalizzato e denunciato. Speriamo che il tutto serva per risalire ai colpevoli. (nella foto)

Per ironia della sorte a pochi metri da dove è successa l’aggressione era appena finito l’evento che aveva visto ospite il campione olimpico di Boxe Clemente Russo che di pugni se ne intende davvero.

Quanto successo è il terzo episodio di violenza successo nelle ultime 48 ore nella zona. Ieri nel tardo pomeriggio, prima Vittoria De Felice era stata insultata e minacciata da un magrebino e poi in piazza santa Maria Maggiore si erano registrati dei momento di tensione fra la polizia e un magrebino che si erano presi a spintoni (qui il video)

Purtroppo 2 dei tre episodi dimostrano, oltre al degrado, anche l’attuale mancanza di rispetto per le istituzioni, addetti in divisa e spazi comuni.