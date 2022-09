Per salvare l’Italia partiamo dai valori

Pubblicità

E’ notorio che la giustizia rappresenti sia lo scopo che la misura intrinseca della politica, da cui è agevole arguire come questa abbia natura etica, al pari della giustizia. Lo stesso Kant soleva, in merito, affermare che «la politica non può fare neanche un passo senza la morale».

Appare superfluo constatare, tanto più alla luce delle tragedie ingenerate dalle “statolatrie” novecentesche come ciò non ne infici la laicità, cioè l’autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica, ribadendo invece la sua stretta connessione con la sfera morale, consistente nella raziocinante ed illuminata capacità di discernere cosa è bene da cosa è male, entro l’ottica del bene comune.

Il bene comune configura, infatti, la dimensione sociale e comunitaria del bene morale. Esso non è eguale per tutti. Siamo convinti, anche alla luce dell’esperienza, che non possa esistere bene comune e quindi giustizia senza la promozione e la difesa della vita umana, tanto più nel baratro demografico che attanaglia l’Italia e che, se non vedrà iniziative efficaci per invertire la rotta, riverserà sulle future generazioni conseguenze drammatiche (costi pensionistici, sanitari, sociali; perdita di posti di lavoro; impoverimento del tessuto relazionale, solitudine anziani,..).

Improvvisamente, alla buon’ora, di ciò paiono essersi accorti tutti..

Allo stesso modo, il bene comune non è tale se la famiglia naturale non viene posta al centro della vita pubblica, vista la sua natura di risorsa per la persona e per la società, o se ai genitori non è data una reale libertà di scelta del progetto educativo dei figli, ovvero se difetta la libertà religiosa o quella dei corpi intermedi di operare senza essere pressati dallo Stato (si rammenti, in merito, l’art. 2 della Costituzione).

Non s’intende con ciò sminuire altri problemi (caro bollette, congiuntura finanziaria, immigrazione,ecc.); questi sono temi importanti ma contingenti, quelli sono temi strutturali, attengono cioè alle fondamenta dello Stato. Se vengono violati, la società è scossa fin dalle sue fondamenta e perde in umanità difettando di strumenti sia etici che teoretici che materiali, onde affrontare le altre drammatiche contingenze.

Per questo, come annota Benedetto XVI, «..la questione sociale è radicalmente questione antropologica», mette cioè in gioco la domanda di fondo di chi è o cos’è l’uomo, domanda oggi affatto nuova perché nuove sono le possibilità offerte dagli sviluppi scientifici e tecnologici!

Si pensi alla pratica dell’utero in affitto, ai figli di due mamme o di due papà: non avranno mai il diritto di conoscere chi è il loro padre o la loro madre naturale!

Non è questa una violazione di un loro diritto fondamentale?

Per questo il 25 settembre l’Italia è a un bivio tra due diverse antropologie: l’una rispettosa della natura umana, anche nella sua fisicità, e del diritto naturale; l’altra aperta alle varie possibilità di trasformazione dell’umano offerte dalle biotecnologie, la sottoposizione dell’uomo alla volontà dominante, che sia il mercato, la finanza, l’Unione Europea, ovvero la stessa volontà del singolo, con scenari drammatici, che fatichiamo oggi a immaginare, ma che diventeranno domani sempre più decisivi per le sorti dell’umanità.

O scegliamo di promuovere la famiglia, la vita, la natalità, la vita fragile, e di conseguenza anche imprese, economia, lavoro rifioriranno, come esperienze di altri Paesi hanno dimostrato; o l’Italia non si risolleverà.

Per cui dobbiamo sostenere la coalizione che ha il coraggio di promuovere i valori fondanti della nostra civiltà. Diversamente, la demolizione della famiglia, la cultura gender, l’aborto, la legalizzazione delle droghe, l’impero del mercato e della volontà soggettiva come assoluta, ecc. segneranno in modo irreversibile il futuro.

La coalizione che in questi anni ha dato prova di minore ostilità sui cennati valori antropologici è quella di centro destra.

Quindi il 25 settembre andiamo a votare! E’ un diritto, ma pure un dovere. Oggi ancor più carico di responsabilità! E votiamo bene! Quello che abbiamo nel cuore si sintetizza in quel voto!

Articolo scritto in collaborazione con Pino Morandini per la Voce del Trentino

