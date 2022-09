Malfunzionamenti dei cassonetti a Spormaggiore? Vanno segnalati tempestivamente all’amministrazione comunale

Pubblicità

Eventuali malfunzionamenti dei cassonetti per la raccolta differenziata a Spormaggiore vanno segnalati in Comune.

L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un post social nel quale chiede gentilmente a tutti i censiti di segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento dei bidoni dei rifiuti in Comune (0461.653555 in orario di ufficio da lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30), al sindaco Mirco Pomarolli (338.8936615) oppure al vicesindaco Ermes Floriani (348.4044366) per poter intervenire in modo veloce e risolvere il malfunzionamento.

L’amministrazione ricorda inoltre che il non funzionamento di qualsiasi bidone non autorizza l’abbandono del rifiuto all’’esterno dell’isola ecologica.

L’abbandono del rifiuto anche nei pressi dell’isola ecologica è punibile dalla legge appunto come abbandono di rifiuto.

La segnalazione tempestiva ai numeri sopra indicati permette di risolvere in tempi brevi il problema.

