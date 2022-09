L’Aquila di San Venceslao a Galassi

Pubblicità

Pubblicità



Lunedì scorso non era in città e non aveva potuto ricevere il prestigioso riconoscimento assieme ai suoi colleghi che giocano a Trento e così il distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao è stata consegnata ieri a Gianluca Galassi, neo campione mondiale azzurro del volley.

Lunedì la Giunta provinciale aveva consegnato a Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli, giocatori della Trentino Volley laureati “Campioni del mondo” con la nazionale italiana lo scorso 11 settembre a Katowice.

Il trentino di Mezzocorona Galassi, 25 anni, è il centrale di Milano, squadra con cui ha vinto la Coppa Cev nella passata stagione, ha ricevuto il distintivo dalle mani dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, che ha commentato come il Trentino sia la Provincia più sportiva d’Italia, non a caso; esprimendo inoltre orgoglio per quanto fatto da Gianluca Galassi ai mondiali.

Pubblicità Pubblicità

Dal ct azzurro Fefe’ De Giorgi, presente alla consegna del premio, parole di lode al Trentino: “Qui il nostro movimento è sempre stato bene accolto, penso ai ritiri di Cavalese, ed è importante sottolineare anche il grande connubio che esiste tra sport e turismo qui da voi“.

Galassi ha detto di essere molto orgoglioso del suo essere trentino: “Io sono molto legato alle mie origini, a Trento e all’Arcivescovile. Anche se gioco lontano da casa da quasi 10 anni, ho sempre presenti le mie origini. Così come desidero ringraziare Trentino Volley che mi ha formato”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità