Iran, 22enne uccisa perchè indossava male in velo: le donne iraniane si tagliano i capelli in segno di protesta

Una ragazza di soli 22 anni, Masha Amini è stata uccisa perché secondo la “Polizia morale” indossava male il velo, ovvero le uscivano leggermente i capelli. La vicenda, accaduta lo scorso 16 settembre in Iran ha scatenato la rabbia delle donne iraniane scese in piazza bruciando i veli e tagliandosi i capelli.

Inizialmente Masha è stata arrestata dalla pattuglia di guida della Repubblica Islamica dell’Iran, ma poi è stata affidata ad una squadra speciale di polizia incaricata dell’applicazione pubblica delle norme islamiche sull’hijab, chiamata “polizia morale”.

Da quel momento, è stato reso pubblico un rapporto della polizia, secondo il quale Mahsa Amini avrebbe avuto un’insufficienza cardiaca ed è morta dopo due giorni di coma, ma la realtà è ben diversa.

Dopo quanto accaduto, il corpo delle donne è al centro della protesta che ha preso vita tra le strade del Paese, allargandosi addirittura ai canali social.

Infatti, molte ragazze iraniane hanno deciso, una volta sfilato il velo dal capo di bruciarlo. Non solo, a Kerman, nell’Est del Paese, il taglio dei capelli in segno di protesta si è svolto in piazza trasformandosi in una vera e propria cerimonia collettiva.

