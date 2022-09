Gli amici degli amici, Ursula Von der Leyen e gli avvertimenti di stampo mafioso

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

osservo che in questa campagna elettorale conclusasi ieri effettivamente si sono materializzati i timori dei signori della sinistra e della quasi totalità della stampa italiana ed estera circa le possibili ingerenze estere sul voto italiano.

E’ vero infatti che dall’estero si cerca di manipolare il voto, anche a costo di ritenere gli elettori nostrani dei deficienti incapaci di discernere quello che è meglio per loro e per il loro Paese. Però, più che l’ orientale burian russo, è spirato il “venticello” della calunnia sparso ad arte dai quadranti occidentali.

Pubblicità Pubblicità

Non a caso l’ Italia non è ostaggio del gas russo, che non manca, bensì dalla speculazione che proviene dai mercati occidentali di Amsterdam e Londra. Si sono inoltre sprecati giudizi, anzi pregiudizi, formulati dalle solite testate circa la presunta incapacità dei candidati proposti dal centrodestra di reggere dignitosamente il Paese, ignorando che il malgoverno della sinistra, che non ha mai vinto una elezione politica negli ultimi venti anni, ha procurato la voragine del debito pubblico e la sostanziale stagnazione economica in cui versiamo.

Ma poichè tale sporco gioco è apparso per quello che era, sporco, calunnioso e non credibile, per tutti, tranne che per coloro che hanno gli occhi foderati dalle tesseere della sinistra, si è pensato di far infiltare altra vergognosa calunnia riguardante il presunto finaziamento in rubli a taluni non precisati politici. Calunnia apparsa da subito insostenibile e pure smentita ad alto livello governativo, su precisazione dei nostri ed esteri servizi informativi.

E’ allora iniziato il pellegrinaggio disperato di taluno all’ estero in cerca del sostegno internazionale dei suoi omologhi della SPD e del cancelliere tedesco Sholz, dimenticando che nessuno di questi ha avuto l’ idea insana di venire in Italia in cerca di sostegno per le loro campagne elettorali.

Pubblicità Pubblicità



Ma si sa che gli amici non lasciano mai gli amici in mezzo alle difficoltà.

Ecco quindi che dopo le incredibili affermazioni SPD e della cancelleria tesesca sulle nostre elezioni è arrivato ieri, fresco fresco, il carico da undici, l’ insperato aiuto della massaia che regge la Commissione Europea, la quale ha avvertito esplicitamente gli elettori italiani circa l’ obbligo di un uso consapevole del voto, pena i guai che sta iniziando a far passare all’ Ungheria.

Un chiaro avvertimento di stampo mafioso, un vero e proprio tentativo di voto di scambio a favore di taluni in danno di altri. E poco conta che abbia fatto smentire dal suo ufficio stampa e che abbia fatto ammenda staccando l’ assegno dei fondi del recovery fund.

Il fatto resta ed è un’ altra perla nera nella collana politica poco prestigiosa di questa signora della aristocrazia tedesca, quella aristocrazia che ha sempre lavorato per una Grande Germania e disprezzato gli altri, considerando l’ Ue come propria sala giochi. E la signora in questione non è nuova alle malefatte.

Figlia del leader CDU Abrecht, ha avuto la carriera politca protetta e favorita dal fatto di essere “figlia di”, piuttosto che per meriti propri. Ed infatti, come accade per i “figli di” senza talento proprio, in patria, quando era ministro della difesa sotto il governo Merkel, ebbe a combinare un mezzo disastro facendo mancare attrezzature ed incassando sospetti ed inchieste sugli appalti delle forniture dell’ esercito.

Inopinatamente eletta ai vertici della Commissione Europea, più per alchimie politiche ( ah, gli amici… ) che non per capacità proprie, ha dato vita ad un esecutivo grigio ed incerto, culminato con il decadimento del prestigio delle Nazioni Europee a favore della preponderanza di Stati Uniti, Gran Bretagna e Norvegia, paesi, guardacaso, tutti fuori dall’ UE e dalla sfera di azione di questa inetta signora.

E poi inflazione, recessione, tra qualche mese anche crisi energetica e disoccupazione, badando bene che la Grande Germania non abbia a soffrirne troppo.

Un cursus honorum da dimenticare e con una sola possibile dignitosa ma tardiva conclusione: le dimissioni ed il ritorno a fare la massaia.

Avv. M.Stefano Sforzellini

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)