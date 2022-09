Frontale fra tre auto, 2 feriti trasportati al santa Chiara

Pubblicità

Momenti di paura per un brutto frontale tra tre vetture, una delle quali si è ribaltata, nella serata di ieri venerdì 23 settembre intorno alle 21:00 lungo la strada statale 50 in Primiero, tra gli abitati di Fiera e Mezzano in località Salgetti nei pressi di una semi curva.

A rimanere ferite 5 persone, che erano a bordo dei tre mezzi rimasti coinvolti nello scontro che sono state estratte dagli abitacoli da altri automobilisti di passaggio.

Sul posto sono giunti poi i soccorsi sanitari con alcune ambulanze e l’auto sanitaria. È stato anche fatto alzare l’elisoccorso che è atterrato nei pressi della piazzola dei vigili del fuoco di Primiero.

Sul posto per supportare il personale sanitario le squadre dei vigili del fuoco di Mezzano che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture e i carabinieri della stazione di San Martino di Castrozza.

Due delle persone coinvolte sono state trasferite con l’elisoccorso all’ospedale santa Chiara di Trento. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

