Carro allegorico ribaltato a Vattaro: assolti Corsini e Leonardelli

Pubblicità

Pubblicità



Il 25 febbraio 2017 alle 18.30 un carro allegorico di ritorno dalla sfilata della Vigolana si era ribaltato sulla rotonda di Vigolo Vattaro che porta a Bosentino.

Sul carro, dedicato al cartone animato «Scooby doo» erano presenti 26 ragazzi quasi tutti minorenni. I feriti sono una decina.

Tutti i ragazzi sono erano stati ricoverati in ospedale, per fortuna con traumi minori e non importanti.

Pubblicità Pubblicità

Nessun ferito grave ma solo ragazzi spaventati. I trauma cranici di alcuni erano abbastanza importanti ma non da sala operatoria. Alla fine erano state due le ragazze ad avere la peggio, entrambe già risarcite con 71 e 120 mila euro.

Il carro stava girando sulla rotatoria quando, per effetto della forza centrifuga dovuta alla curva, i cavi di acciaio che tenevano ancorato al rimorchio la struttura di legno si erano spezzati. La costruzione era quindi scivolata indietro appoggiandosi dapprima sul rimorchio per poi ribaltarsi su un lato, sulla carreggiata.

Si erano sentite delle urla, e poi alcune scene di panico. Alcuni ragazzi erano finiti sull’asfalto, altri sul cofano di una macchina che passava in quel momento, altri ancora erano volati da tre metri di altezza.

Pubblicità Pubblicità



Secondo la procura di Trento le condotte di tre persone, sommate all’errato calcolo sullo sforzo di vincolo, avrebbero portato all’incidente.

Le tre persone indagate erano Mattia Giacomelli 27enne dell’Altopiano della Vigolana che era alla guida del trattore che trainava il carro allegorico, Daniele Corsini che è il legale rappresentante del Consorzio Turistico Vigolana, l’ente che ha chiesto l’autorizzazione al Comune per la manifestazione e Claudio Leonardelli il funzionario che ha redatto la relazione tecnica che aveva attestato che il carro rispettava le condizioni di sicurezza.

La posizione di Mattia Giacomelli era stata stralciata 2 anni fa perchè l’imputato aveva ottenuto la messa alla prova con un periodo di lavori socialmente utili eseguiti in una cooperativa. Gli altri due invece erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose.

Il processo di primo grado ha deciso per Corsini e Leonardelli l’assoluzione con la formula ampia per “non aver commesso il fatto”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità